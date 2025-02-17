Глава МИД отметил, что достижение мира является сложной задачей.

Турция выступает за сохранение территориальной целостности Украины, однако не исключает "горького выбора" в вопросе территориальных уступок.

Об этом в интервью TRT World сказал министр иностранных дел страны Хакан Фидан. По его словам, в вопросе переговоров о прекращении огня произошел большой скачок, Турция готова способствовать миру и восстановлению в Украине всеми возможными способами. "Но прежде всего, нам нужно прекращение огня. И нам нужен действенный, долгосрочный мирный план", - сказал он.

Министр отметил, что за столом переговоров должны быть как европейские страны, так и Турция, которая, по его словам, может сделать больший вклад, чем многие другие игроки. "Это происходит в нашем непосредственном соседстве. И мы имеем тесные связи с обеих сторон", - добавил Фидан.

Видео дня

По мнению турецкого министра, только время покажет, будет ли достаточно посредничества Соединенных Штатов Америки для достижения компромисса между Украиной и Российской Федерацией:

"В идеальном мире мы бы хотели, чтобы территориальная целостность [Украины] была сохранена. Но сейчас время войны".

Позиция Турции относительно войны

Как известно, Анкара продолжает балансировать между Украиной и Россией, пытаясь сохранить нейтралитет.

Турция не признает аннексию Крыма и других оккупированных территорий, а в начале полномасштабного вторжения поставляла украинской армии Bayraktar TB2, бронетехнику и гуманитарную помощь.

В то же время страна не поддержала санкции Запада против РФ, сохранила торгово-экономические отношения с Москвой, а также закупает российский газ и другие энергоресурсы.

Вас также могут заинтересовать новости: