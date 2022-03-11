Ермак отметил недостаточность решений Евросоюза.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что Украина благодарна за решения, принятые на Саммите Евросоюза, однако этого недостаточно.

Об этом он написал в Twitter.

"Этой ночью состоялся саммит ЕС, на котором обсуждалась перспектива членства Украины в Евросоюзе. Благодарны за принятые решения. Но Украина не рассматривает вступление в ЕС на 50%. Наш народ выбирает 100%", — говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз не поддержал заявку Украины на вступление по ускоренной процедуре: европейские страны заблокировали решение. При этом беженцы из Украины будут продолжать получать помощь в ЕС. Также ЕС поможет Украине восстановиться после войны.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что наш народ, наше государство, наша армия уже сделали все, чтобы Украину пригласили в Евросоюз.