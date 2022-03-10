За резолюцию с призывом к Евросоюзу проголосовали 123 депутата.

Литовский Сейм единогласно поддержал резолюцию, в которой призывает Еросоюз безотлагательно предоставить Украине статус кандидата на вступление и открыть переговоры о членстве.

За резолюцию проголосовали 123 депутата. Как сообщает Ukraine NOW сейм выражает готовность всячески поддерживать Украину на пути к членству в ЕС и призывает к:

- принятию в ЕС страны, народ которой показал невероятную волю и решимость в борьбе за европейские ценности, будет вдохновлять и усиливать европейскую семью.

- в отношении Украины нужно задействовать ускоренную процедуру принятия в ЕС без проволочек.

Как сообщает lrt.lt в резолюции отмечается, что Украина более 10 лет назад начала движение к членству, последние пять лет укрепляет связи с ЕС благодаря Соглашению об ассоциации, и предоставление статуса страны-кандидата сейчас было бы важным сигналом поддержки для украинцев, которые борются за будущее своей страны.

"Сейчас, когда продолжаются наши дебаты, в Украине гибнут дети, российские войска атакуют гражданскую инфраструктуру, родильные дома и атомные электростанции. Это борьба Давида и Голиафа, и каждый из нас, как любое суверенное государство, в том числе ЕС, стоит перед выбором - с кем мы? Не совершили ли мы ошибку, не начав переговоры о членстве раньше? Возможно, тогда мы бы имели другую реальность сегодня", - отметила председатель парламентского комитета по иностранным делам Лайма Андрикиене, представляя резолюцию.

Как сообщал УНИАН, 9 марта вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина рассчитывает на поддержку стран-членов Евросоюза относительно членства в ЕС на саммите в Версале 11 марта.

Между тем, как сообщил британский телеканал Sky News, лидеры ЕС расходятся во мнении, следует ли твердо поставить Украину на путь членства, одобрив ее заявку. Чиновник, который берет участие в подготовке саммита ЕС в Версале, сказал на условиях анонимности, что все лидеры выступают за укрепление связей с Украиной.