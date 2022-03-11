Президент также подчеркнул, что когда видит поддержку Украины на площадях столиц Европы, то знает, что украинский народ уже в Евросоюзе.

Наш народ, наше государство, наша армия уже сделали все, чтобы Украину пригласили в Европейский Союз.

Об этом во время своего видеообращения заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня и завтра в Европе продолжаются дискуссии относительно будущего Украины в Европейском Союзе. Я считаю, что наш народ, наше государство, наша армия уже сделали все, чтобы нас хотели там видеть среди равных, чтобы нас туда пригласили. Это финальный экзамен для Европы. Среди лидеров государств есть те, кто нас поддерживает, а есть те, кто поддерживает только себя, но мы видим как к нам относятся народы всех этих стран, стран Европы и это главное, потому что я точно знаю, что если бы именно люди решали относительно нашего членства в ЕС, они бы точно избрали народ Украины. Сегодня, когда я вижу поддержку народов каждой страны на площадях столиц Европы, я знаю, украинский народ – уже в Евросоюзе. Ну, а политики, я уверен, что они подстроятся. Желательно побыстрее. Слава народам Европы! Слава Украине! Слава нашим военным!",- заявил Зеленский.

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