Этот документ имеет большую поддержку среди партнеров, добавил глава украинского МИД.

Проект резолюции ООН, подтверждающий суверенитет и территориальную целостность Украины и осуждающий агрессию России не отзывается украинской стороной

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на Форуме "Украина. Год 2025".

Он напомнил, что Украина инициировала в Генассамблее ООН соответствующий проект резолюции. По его словам, была значительная поддержка государств-единомышленников этого проекта на момент представления. "Здесь больше о принципах - украинская резолюция это о поддержке территориальной целостности и суверенитета, о поддержке международного права, о поддержке устава ООН", - подчеркнул Сибига.

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При этом напомнил, что в пятницу США проинформировала о внесении своей резолюции к 3 годовщине полномасштабного вторжения. "Это не взаимоисключающие процессы. потому, что украинская резолюция фокусируется именно на этой дате, на последовательной позиции, которая фиксировалась на площадке ООН, начиная от полномасштабного вторжения", - сказал Сибига.

Министр подчеркнул, что дипломатический процесс еще продолжается и за эти полтора суток провел 22 телефонных разговора и также имел коммуникации с партнерами. "Мы имеем твердую поддержку всех наших партнеров и наша резолюция будет вынесена на голосование в зал Генассамблеи", - сказал Сибига.

Альтернативный проект резолюции

Как сообщал УНИАН, США выдвигают альтернативную резолюцию ООН по Украине, противопоставляя ее европейскому проекту.

Этот документ фактически конкурирует с текстом, который Украина и ее европейские союзники планируют вынести на голосование Генеральной Ассамблеи ООН.

Украину призвали отозвать свой проект резолюции, где осуждается агрессия России.

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