Киев был шокирован требованиями американцев.

США попросили Украину отозвать поданную на рассмотрение ООН резолюцию к третьей годовщине полномасштабного российского вторжения, в которой Россия осуждается как агрессор. Киев отказался. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на европейских дипломатов, знакомых с ситуацией.

По словам чиновника, с которым поговорили журналисты, сначала Вашингтон "требовал внести некоторые изменения" в украинскую резолюцию, "чтобы сделать ее ослабленной". В частности там должны были появиться "пророссийские" формулировки. Позже США решили подать собственный документ, а от Киева требовали отозвать свой вариант, который уже был согласован с другими странами-партнерами, которые планировали его подписать.

Отмечается, что новое предложение украинцам озвучили в пятницу, и оно ошеломило Киев. Поэтому Украина отказалась отозвать свою резолюцию.

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Альтернативную американскую резолюцию в Киеве расценили как попытку ограничить любое выражение ответственности России за вторжение, особенно на фоне того, "как президент США Дональд Трамп ложно обвинил Украину в развязывании войны".

Новое предложение "шокировало" украинцев, сказал неназванный чиновник, поэтому президент Украины Владимир Зеленский приказал МИД Украины не отзывать первоначальный документ в угоду американцам.

"Их предложение является очень коротким и абсолютно новым языком. Многие представители других стран говорят, что это больше похоже на призыв к умиротворению Путина, а не на призыв к миру. У нас есть много признаков возможных плохих вещей, но шокирует то, что они оказывают давление на [Украину], а не на россиян", - заявил собеседник издания.

Тем временем Государственный департамент США обнародовал заявление госсекретаря Марка Рубио, в котором тот подчеркнул, что новая власть США стремится к длительному миру в Украине, а не только временной паузе.

"В этот понедельник, 24 февраля, исполняется три года российско-украинской войне. Эта война сейчас тянется слишком долго и стоит слишком ужасно для Украины и России. Соединенные Штаты предложили в ООН простую историческую резолюцию, которую мы призываем поддержать все государства-члены, чтобы проложить путь к миру. ООН должна вернуться к своей основополагающей цели, закрепленной в Уставе ООН, - поддерживать международный мир и безопасность, в том числе путем мирного урегулирования споров", - говорится в заявлении Рубио.

Никаких упоминаний о неспровоцированной российской агрессии и необходимости привлечения агрессора к ответственности в заявлении нет.

Скандал из-за резолюции на годовщину вторжения

Как писал УНИАН, США настаивают на блокировании украинской версии резолюции ООН к третьей годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину, которая осуждает Россию за ее агрессивную войну. Вместо этого администрация президента Дональда Трампа призвала всех членов ООН поддержать текст США.

При этом Россия уже предложила собственную правку к американской резолюции, которая и так уже является максимально нейтральной. Россияне обещают проголосовать за американскую резолюцию, если их правку добавят в текст.

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