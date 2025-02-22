США предлагают проект резолюции ООН по Украине с российскими правками, - Reuters

Резолюция, которую предлагают США, "призывает как можно быстрее прекратить конфликт и в дальнейшем призывает к длительному миру между Украиной и Россией".

США выдвигают альтернативную резолюцию ООН по Украине, противопоставляя ее европейскому проекту, пишет Reuters.

В пятницу Соединенные Штаты представили в ООН проект резолюции к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Этот документ фактически конкурирует с текстом, который Украина и ее европейские союзники планируют вынести на голосование Генеральной Ассамблеи ООН в понедельник.

Попытка президента США Дональда Трампа выступить посредником в прекращении войны вызвала разногласия с президентом Украины Владимиром Зеленским и беспокойство среди европейских партнеров относительно возможной изоляции Киева и Европы от мирных переговоров.

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Американский проект, состоящий из трех абзацев и с которым ознакомилось Reuters, выражает сожаление по поводу потерь среди гражданского населения в результате "российско-украинского конфликта". Он также подтверждает, "что главная цель Организации Объединенных Наций заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном урегулировании споров".

Резолюция, которую предлагают США, "призывает как можно быстрее прекратить конфликт и в дальнейшем призывает к длительному миру между Украиной и Россией".

Россия предложила поправку к этому пункту, добавив формулировку: "призывает как можно быстрее прекратить конфликт, в том числе путем устранения его первопричин, и далее призывает к прочному миру между Украиной и Россией".

Российский представитель в ООН Василий Небензя положительно оценил американскую инициативу, заявив, что это "хороший шаг". По словам анонимного российского дипломата, в случае принятия поправки Москва готова поддержать резолюцию США.

Как сообщил Небензя, американские дипломаты заранее проинформировали его о подготовке проекта перед тем, как он был передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, в состав которой входят 193 страны.

В то же время в понедельник Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит альтернативный проект резолюции, подготовленный Украиной и Европейским Союзом. Он содержит призывы к деэскалации, немедленному прекращению боевых действий и мирному урегулированию в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Дипломаты сообщили, что представители ЕС в ООН планируют встретиться позже в пятницу, чтобы обсудить реакцию на американский шаг.

В течение последнего месяца Киев и Брюссель активно проводили консультации со странами-членами ООН. Хотя резолюции Генеральной Ассамблеи не являются юридически обязательными, они имеют значительное политическое влияние, поскольку отражают мировое отношение к войне.

Что предлагают ЕС и Украина

В совместном тексте Украины и ЕС, с которым ознакомилось Reuters, отмечается "настоятельная необходимость прекратить войну в этом году и удвоить дипломатические усилия для уменьшения рисков дальнейшей эскалации и достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине".

По сравнению с предыдущими резолюциями Генассамблеи, новый текст имеет более мягкий тон в отношении России. В нем лишь упоминается об "агрессии", тогда как ранее принятые документы содержали более прямую критику Москвы. Например, в резолюции, принятой в 2022 году 141 голосом "за", ООН "решительно осудила агрессию со стороны Российской Федерации".

В новой резолюции также подчеркивается важность выполнения предыдущих решений ООН, которые призывали Россию вывести свои войска с международно признанных территорий Украины и прекратить военные действия.

В течение первого года войны Генеральная Ассамблея приняла шесть резолюций, осуждающих действия Москвы. Наибольшую поддержку получила резолюция октября 2022 года, в которой ООН осудила "попытку незаконной аннексии" четырех украинских областей. Тогда "за" проголосовали 143 страны.

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