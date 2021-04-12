Председатель партии "Слуга народа" отмечает, что Украина - мирная страна.

Украина - мирное государство и не будет инициировать обострение конфликта с Россией. Об этом заявил народный депутат, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время заседания Согласительного совета депутатских фракций, сообщает "Украина 24".

"Последние две недели мы наблюдаем беспрецедентное нашествие Российской Федерации у наших границ, стягиваются войска, идет очень агрессивная риторика, не то что недружественная, а вообще враждебная. Эта тема широко обсуждается. Но нужно понимать, что Украина - мирная страна, и мы другого пути, кроме политико-дипломатического, для решения этого конфликта не видим. Украина не будет нападать первой", - сказал он.

Читайте такжеЗеленский запросил переговоры с Путиным в Кремле ответилиКорниенко подчеркнул, что Украину поддерживают западные страны.

"Мир сейчас на стороне Украины, Украина не сама в этой беде. За прошедшую неделю были разговоры с представителями Великобритании, и в Турции был наш президент, и был разговор с президентом США Байденом очень предметный", - отметил он.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений через стягивание своих войск к границе с Украиной.

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Автор: Тарас Сидоржевский