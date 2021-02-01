Президент Владимир Зеленский рассчитывает на новый этап развития отношений между Украиной и США после инаугурации Джо Байдена.
Об этом президент Украины заявил в интервью программе Axios, передает "Голос Америки".
"Я искренне желаю Джо Байдену успеха со всеми вызовами, которые перед ним предстанут. Что касается Украины, я бы хотел, чтобы мы вошли в новый этап и стали на новый путь. Президент Байден говорил, что он беспокоится, и будет продолжать беспокоиться и работать ради безопасности в Европе. Для нас это самое важное, потому что безопасность в Европе - это о нас. На востоке Украины продолжается война, продолжается агрессия Российской Федерации, аннексия Крыма. Поэтому я хотел бы, чтобы США и в частности президент Байден, который очень знаком с Украиной, помогли нам выйти из этой по-настоящему трагической ситуации", - сказал Зеленский.
Президент Украины отметил, что членство Украины в НАТО является одним из важнейших вопросов безопасности, поэтому у него есть вопрос к Байдену относительно этого членства.
"Мы благодарны за все. Но если мы, украинцы, и Украина хочет быть равноправным членом альянса, равноправным членом НАТО... Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: Господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО? Если бы Украина была членом НАТО, на востоке Украины, на Донбассе не было бы эскалации", - подчеркнул Зеленский.
Вместе с тем, по словам главы государства, Украина благодарна Европе и США за помощь и за санкции против России.
"Мы сейчас защищаем Европу. Мы благодарны Европе за ее помощь, за санкции. Мы благодарны Соединенным Штатам. Санкции важны, но санкциями вы не можете вернуть человеческих жизней", - отметил Зеленский.
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Он также напомнил, что российская агрессия может коснуться любой страны, и речь идет не только о вооруженном вмешательстве, но и об информационной войне.
"Они должны понимать, что сегодня это Украина. А кто следующий? Это провокация. Завтра это может быть любой, любая европейская страна, Соединенные Штаты. Мы говорим не только о вооруженном вмешательстве. Мы имеем дело с информационной войной. И Соединенные Штаты - один из ярких примеров, как это происходит", - сказал президент Украины.
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