На заседании Комиссии Украина-НАТО обсуждались реформы и ситуация на Донбассе

В Альянсе подчеркнули важность продолжения в Украине реформ в судебной системе, секторе безопасности и обороны и борьбы с коррупцией.

В Брюсселе на заседании Комиссии Украина-НАТО главное внимание сосредоточивалось на реализации реформ и ситуации по безопасности на Донбассе.

Как говорится в сообщении на сайте Альянса, председательствовал на заседании заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.

В частности, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала об усилиях Украины в проведении реформ и о ситуации по безопасности в Украине и вокруг нее.

В то же время, страны-члены Альянса подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и приветствовали настроенность Украины к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Также страны-члены НАТО подчеркнули важность осуществления внутренних реформ, особенно в судебной системе и в борьбе с коррупцией и реформировании сектора безопасности и обороны.

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Кроме того, Джоанэ отметил, что Годовая национальная программа на 2020 год под эгидой Комиссии Украина-НАТО остается хорошей основой для обеспечения прогресса в реформах.

Заседание Комиссии Украина-НАТО стало также возможностью для обсуждения практических шагов для дальнейшего продвижения в общей повестке дня партнерства.

Как сообщал УНИАН, Организация североатлантического договора (НАТО) признала Украину участником партнерства расширенных возможностей. Этот статус является частью инициативы партнерства по совместимости войск, цель которой направлена на поддержание и углубление взаимодействия между НАТО и странами-партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии, которые проходят под эгидой НАТО.

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