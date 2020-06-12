НАТО признало Украину участником партнерства расширенных возможностей

Этот статус является частью инициативы партнерства по совместимости войск, цель которой направлена на поддержание и углубление взаимодействия между НАТО и странами-партнерами.

Организация Североатлантического договора (НАТО) признала Украину участником партнерства расширенных возможностей.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Альянса.

Этот статус является частью инициативы партнерства по совместимости войск, цель которой направлена на поддержание и углубление взаимодействия между НАТО и странами-партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии, которые проходят под эгидой НАТО.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что руководители внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО согласовали новый пакет поддержки для Украины и Грузии.

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