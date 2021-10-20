Украина уже подала заявку на участие в сертификации российского газопровода.

В Брюсселе признали, что у Украины есть возможность затянуть процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в институтах ЕС.

Еврокомиссия может привлечь к обсуждению запуска трубы заинтересованных сторон, в частности "Нафтогаз Украины", а это, в свою очередь, даст Киеву шанс затянуть сертификацию "ПП-2" на несколько месяцев.

"В этом случае период в два месяца для предоставления выводов Еврокомиссии относительно решение немецкого регулятора будет продлен еще на два месяца", – сообщил российскому агентству сотрудник в ответ на вопрос о последствиях участия "Нафтогаза" в процессе сертификации "Северного потока-2".

Читайте такжеВ МИД отреагировали на "российский" Крым в одном из приложений AppleКак писал УНИАН, Украина уже подала заявку на участие в сертификации российского газопровода. "Нафтогаз" настаивает, что "ПП-2" не может быть сертифицирован, поскольку не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству.

"Северный поток-2": что необходимо знать

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

Оператором трубопровода является компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

США ввели против подрядчиков строительства ряд санкций, из-за чего в свое время работы по сооружению газопровода прекращались.

2 сентября после встречи с президентом США Джозефом Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".

4 октября 2021 года компания-оператор российского газопровода "Северный поток-2" начала заполнять первую ветку газом.

По состоянию на 18 октября первая нитка газопровода "Северный поток-2" была заполнена техническим газом.

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Автор: Яна Ставская