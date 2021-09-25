10 сентября 2021 года в "Газпроме" отчитались о завершении строительства "Северного потока-2".

Кандидат в канцлеры Германии от "зеленых" Анналена Бербок заявила, что не позволит поставку газа из России по достроенному газопроводу "Северный поток-2".

Об этом она рассказала новостному порталу The Pioneer, цитирует Tagesspiegel.

"Я бы не стала его давать", – сказала политик.

Бербок заметила, что такой запуск будет фатальным. Поскольку Россия использует сырье в качестве средства давления на Европу и особенно на Восточную Европу. В то же время обещаниям России, что транспортировка газа через Украину после запуска "ПП-2" продолжится, верить нельзя.

Бербок призвала федеральное правительство к более жесткому подходу к России.

Читайте такжеСаакашвили усмотрел пользу от "Северного потока-2" для Украины"Россия очень неохотно поставляет газ в Европу. Режим Путина хочет усилить политическое давление, чтобы быстрее получить разрешение на запуск "потока" и, таким образом, ввести трубу в эксплуатацию", – пояснила кандидат от "зеленых".

Более того, Бербок считает, что Германия сейчас находится под давлением шантажа, о котором страну предупреждали.

"Северный поток-2"

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром".

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Но строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков.

10 сентября 2021 года в "Газпроме" отчитались о завершении строительства "Северного потока-2".

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Автор: Яна Ставская