Кандидат в канцлеры Германии от "зеленых" Анналена Бербок заявила, что не позволит поставку газа из России по достроенному газопроводу "Северный поток-2".
Об этом она рассказала новостному порталу The Pioneer, цитирует Tagesspiegel.
"Я бы не стала его давать", – сказала политик.
Бербок заметила, что такой запуск будет фатальным. Поскольку Россия использует сырье в качестве средства давления на Европу и особенно на Восточную Европу. В то же время обещаниям России, что транспортировка газа через Украину после запуска "ПП-2" продолжится, верить нельзя.
Бербок призвала федеральное правительство к более жесткому подходу к России.
Читайте такжеСаакашвили усмотрел пользу от "Северного потока-2" для Украины"Россия очень неохотно поставляет газ в Европу. Режим Путина хочет усилить политическое давление, чтобы быстрее получить разрешение на запуск "потока" и, таким образом, ввести трубу в эксплуатацию", – пояснила кандидат от "зеленых".
Более того, Бербок считает, что Германия сейчас находится под давлением шантажа, о котором страну предупреждали.
"Северный поток-2"
Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром".
Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".
Но строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков.
10 сентября 2021 года в "Газпроме" отчитались о завершении строительства "Северного потока-2".
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