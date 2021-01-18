Нардеп напомнил, что одной из главных причин возвращения российской делегации в ПАСЕ называли необходимость диалога с целью обеспечения защиты прав человека в России.

В Парламентской ассамблее Совета Европы необходимо инициировать дебаты по возобновлению санкций против российской делегации.

Об этом заявил член постоянной делегации в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко (фракция «Европейская солидарность») в Facebook.

"Буду инициировать дебаты по поводу задержания Навального и возобновления санкций против российской делегации в ПАСЕ», - написал он.

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Гончаренко напомнил, что одной из главных причин возвращения российской делегации в ПАСЕ называли необходимость диалога с целью обеспечения защиты прав человека в России.

«Но Российская Федерация не демонстрирует никакого прогресса в этом деле, полностью игнорируя в том числе резолюции ПАСЕ. Таким образом, я считаю справедливым возвращение санкций против российской делегации до исполнения резолюций, касающиеся оккупации Крыма и войны на Донбассе, обеспечения мониторинга независимого расследования отравления Алексея Навального и установления главных заказчиков, которые могут быть среди высшего руководства РФ, с обязательным последующим усилением санкций против них», - отметил он.

Гончаренко считает, что Украине необходим прагматизм во внешней политике.

"Придет время и Навальный ответит за свои слова о Крыме. Вопрос деоккупации полуострова не исчезнет с повестки дня ни в коем случае. Однако, если сейчас Навальный может помочь нам добиться повторного исключения российской делегации в ПАСЕ - мы должны поднимать и продвигать этот вопрос. Все, что вредит нашему врагу, полезно нам", - добавил депутат.

Глава постоянной делегации в ПАСЕ, народный депутат Мария Мезенцева сообщила в Facebook, что 19 января планировалось онлайн выступление и участия Алексея Навального в комитете ПАСЕ по правовым вопросам.

По ее словам, за задержание Навального в Москве, дальнейшее пребывание в СИЗО, а также назначенный суд на 29 января, «вряд ли он сможет принять участие».

Мезенцева подчеркнула, что украинская делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент «для дальнейших шагов по обсуждениям (urgent debates) и обжалованиям полномочий РФ, базируясь в том числе на этих событиях» (задержание Навального по его возвращению из Германии в Москву).

Возвращение Навального в Россию

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления прошлым летом.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту «Внуково», но был перенаправлен в «Шереметьево».

Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию в качестве условно осужденного за преступление.

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Автор: Надя Пришляк