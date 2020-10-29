Эксперты посчитали, что в интернете за год было больше дезинформации об Украине, чем о вакцинах и масках.

По всем параметрам, 2020-й год оказался плохим для объективной реальности. Импичмент президента США Дональда Трампа, пандемия коронавируса и протесты движения Black Lives Matter стали событиями, которые сопровождались большим количеством дезинформации в интернете.

Читайте такжеРоссия распространяет ложь об оксфордской вакцине от COVID-19, чтобы продать свою-БританияНо, как пишет New York Times, главные темы, о которых лгали в сети в этом году, были почти неизменными. Издание ссылается на данные компании Zignal Labs, которая занимается отслеживанием дезинформации.

Больше всего досталось финансисту и миллиардеру Джорджу Соросу. В 2020-м году его часто атаковали с помощью теорий заговора правого уклона. Таким образом, ложных историй о нем накопилось больше всего. Из 2,6 миллионов упоминаний о нем за текущий год, 1,1 миллион были фальшивыми. А это более 45%.

На втором месте оказалась Украина. Пик упоминаний о ней пришелся на период проведения процедур, связанных с импичментом Дональда Трампа в США. Кроме Украины в это время также в сети часто употребляли различные термины, такие как "теневое государство". New York Times пишет, что 34% из 9,2 миллионов упоминаний об Украине были обозначены как дезинформация.

На третьем месте - выдумки об угрозах голосования по почте на президентских выборах в США. Их подпитывали СМИ правого уклона и сам американский президент. Более 20% упоминаний о голосовании по почте в 2020 году были ложью, о чем свидетельствует анализ Zignal Labs. Рассказы на эту тему часто были переполнены такими словами, как "мошенничество" и "афера".

Читайте такжеWashington Post: Россия использует COVID-19, чтобы распространять свою ложьТакже в десятке тем для дезинформации в 2020 году оказались биологическое оружие (24,2% упоминаний были неправдой), "антифа" (19,4% сообщений - неправда), Джо Байден и призывы лишить полицию финансирования (14,2%), гsдроксихлорокsн (9,2%), вакцины (8,2%), главный эпидемиолог США Энтони Фаучи (3,2%), а также маски (0,8%). Компания Zignal Labs собирает свои данные из социальных сетей, таких как Facebook, Instagram и Reddit, а также из газет и стенограмм телевизионных эфиров. Аналитики компании в основном сосредотачиваются на темах, связанных с выборами в США и пандемией COVID-19.

Издание отмечает, что это не точный подсчет всех фальшивых сообщений в медиа-пространстве. Однако, анализ компании дает возможность в целом представить картинку, какую ложь распространяют чаще всего.

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Перевод: Лесь Дымань