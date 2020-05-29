Украина будет усиливать свой вклад в международную безопасность - Зеленский

Зеленский поздравил украинских миротворцев и ветеранов миротворческих операций с Международным днем миротворцев Организации Объединенных Наций.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина во время чрезвычайных вызовов не только не прекратит участие в операциях Организации Объединенных Наций (ООН), но и в дальнейшем будет усиливать свой вклад в международный мир и безопасность.

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Об этом говорится в его поздравлении к украинским миротворцам и ветеранам миротворческих операций с Международным днем миротворцев ООН, размещенном на сайте главы государства.

«Сегодня мы отдаем дань уважения самоотверженности и самопожертвованию военнослужащих и гражданского персонала, которые несут нелегкую службу по всему миру, выполняя благородную миссию по поддержанию международного мира и безопасности», - говорится в поздравлении.

Зеленский отметил, что высокий профессионализм и безупречные морально-деловые качества украинских миротворцев, достойное выполнение ими задач в беспокойных уголках нашей планеты оценены всеми государствами-членами ООН.

«Мирные жители на разных континентах знают и помнят о доблести, миролюбии и гуманизме украинских воинов-мира, их готовность всегда прийти на помощь и сделать все возможное для облегчения страданий гражданского населения и примирения враждующих сторон», - подчеркнул глава государства.

По его словам, в пору чрезвычайных вызовов Украина не только не прекратит участие в операциях ООН, но и в дальнейшем будет усиливать свой вклад в международный мир и безопасность.

«Вечная память и слава всем, кто отдал свою жизнь во время миротворческих операций ООН. Уверен, что украинские миротворцы и в дальнейшем будут преданно служить идеалам гуманизма, мирного существования и защите жизни людей. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и успехов в важном деле, возложенном на украинских миротворцев», - резюмировал он.

*** Международный день миротворцев отмечается ООН ежегодно 29 мая. В Украине официально отмечается с 2003 года.

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