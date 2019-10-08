Мировое сообщество не готово к миротворцам на Донбассе - Пристайко

Глава МИД рассказал о трех вероятных вариантах дальнейшего развития событий в связи с урегулированием ситуации на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечает, что мировое сообщество не готово к развертыванию миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом Пристайко сказал в эфире телеканала ICTV.

Глава МИД выразил мнение, что существует три варианта дальнейшего развития событий в попытке урегулировать ситуацию на Донбассе. В частности, первый вариант касается реализации политических усилий, которые берут свое начало с минских переговоров.

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"Если мы с вами поймем и увидим, что Путин никогда ничего не сделает, и наши партнеры больше не смогут его заставить осуществить прогресс в этом направлении, нам придется честно сказать вам всем: уважаемые граждане Украины, этот трек больше нельзя выполнять, и нам никто не может помочь в этом направлении, и таким путем нам не решить ситуацию", - заявил Пристайко.

Поэтому министр отметил, что второй вариант может касаться приглашения миротворцев на Донбасс, а третий - усиления украинской армии и готовности к отражению нового нападения России.

"Мы вынуждены вместе с вами перейти к треку номер два и т.д., пока мы с вами не поймем, что мы исчерпали все позиции, и тогда нам надо бросить все, усиливать нашу армию, и ждать очередной атаки", - заявил Пристайко.

"Если не выполняется Минский процесс, и мы застряли в нем, и теряем людей, теряем деньги - это опухоль, которая живет в нас, она отравляет нас, не дает нам стартовать вперед, не дает нам развиваться как государству - тогда нам, например, надо обращаться к мировому сообществу. Говорить о том, что нам нужна, наверное, миссия по поддержанию мира между нами, а лучше всего, на всей оккупированной территории. Ведь если мы не можем справиться, нужна какая-то третья сила", - подчеркнул Пристайко.

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При этом он сказал, что идея развертывания миротворческих сил на Донбассе сейчас не имеет поддержки со стороны международного сообщества.

"Я вам хочу сказать, что до сих пор эта идея не нашла понимания, несмотря на то, что об этом говорили много раз - и предыдущий президент, и кто угодно, но до сих пор мы, мировое сообщество не готовы. К тому, чтобы этот миротворческий контингент или контингент по поддержанию мира... помог нам восстановить хотя бы ситуацию, при которой никто не убивает на нашей земле людей", - заявил глава МИД.

При этом он предположил, что третий вариант, наверное, будет тогда, когда ничего не удастся сделать.

"Надо будет идти, я не знаю, по кипрскому сценарию, либо по какому-то другому", - сказал Пристайко.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что Украина будет просить международное сообщество ввести миротворческую миссию в случае неудачи в применении других инструментов в урегулировании ситуации на Донбассе.