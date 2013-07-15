В Украине впервые отмечается День миротворцев

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

В Минобороны отметили, что 21 мая 2013 года Верховная Рада Украины единогласно приняла Постановление № 1165 “Об установлении Дня украинских миротворцев” с дальнейшим празднованием его на государственном уровне, в ознаменование мужества и победы, образцового выполнения служебных обязанностей, верности присяге участников миротворческих операций и обеспечения сохранения памяти прославленных героев-миротворцев, которые погибли во время выполнения обязанностей в составе миротворческого контингента и миротворческого персонала.

В этой связи Минобороны напоминает, что со времен окончания Второй мировой войны югославская война стала самым кровопролитным вооруженным противостоянием в Европе. В 1992 году с целью содействия политическому урегулированию югославского конфликта и защиты гражданского населения на территории бывшей Югославии были размещении силы ООН UNPROFOR (Силы Организации Объединенных Наций по охране - COOHO). В связи с этим Генеральный секретарь ООН обратился к руководству Украины с просьбой о введении воинского контингента в состав сил ООН в зонах конфликта.

3 июля 1992 года Верховная Рада Украины приняла Постановление № 2538-XII “Об участии батальона Вооруженных Сил Украины в Миротворческих Силах Организации Объединенных Наций в зонах конфликтов на территории бывшей Югославии”. Уже на следующий день министром обороны Украины был подписан приказ о формировании в пгт Гвардейское Днепропетровской области миротворческого подразделения – 240-го отдельного специального батальона. Формирование проводилось на базе 93-й гвардейской мотострелковой дивизии 6-й гвардейской танковой армии (позже – 93-й механизированной дивизии 6 армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины).

Командиром 240-го отдельного специального батальона был назначен полковник Владимир Сидоренко.

15 июля 1992 года два самолета с передовой группой 240-го батальона на борту осуществили вылет из днепропетровского аэродрома в направлении Боснии. Передовая группа насчитывала 42 военнослужащих.

За 20 лет, в разные времена, украинские миротворцы приняли участие в миротворческих операциях в следующих регионах и миссиях мира: Косово, Босния и Герцеговина, Восточная Славония, Ангола, Македония, миссия ОБСЕ в Косово, Гватемале (МИНУГУА), Таджикистане, Афганистане, полуострове Превлака, Хорватии, Кувейте, Сьерра-Леоне, миссия ОБСЕ в Грузии, Приднестровье, Ирак, Ливан, Эфиопия и Эритрея, миссия ООН в Грузии, Судан, Кот-д’Ивуар, Демократическая Республика Конго и др.

Начиная с 1992 года, около 37 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил Украины приняли участие в международных миротворческих операциях. За это время погибло 50 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые, бесспорно, заслуживают почтения памяти на государственном уровне и навсегда останутся в памяти украинского народа.