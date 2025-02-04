Украина активно работает над встречами между командами Зеленского и Трампа, - Маркарова

Госпожа посол отметила, что украинская сторона имеет наработанные контакты с новой администрацией Белого дома.

Посольство Украины в США работает над рядом встреч между командами президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Об этом в интервью "Суспільному", полная версия которого выйдет 5 февраля, сказала госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Мы всегда готовим и встречи, и звонки. Это занимает определенное время. Контактов у Украины (в команде нового президента США - УНИАН) гораздо больше, чем у других стран", - сказала Маркарова, отвечая на вопрос, идет ли речь также о встрече Зеленского и Трампа.

По ее словам, посольство имеет хорошие контакты с госсекретарем Марком Рубио и советником по нацбезопасности Майклом Волцом, с которыми работало еще до избрания Трампа.

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Встреча Зеленского и Трампа

Ранее Зеленский заявлял, что Трамп сможет остановить Путина. Однако, по словам президента Украины, в этой ситуации есть нюанс. "Он мне по телефону говорил, что ждет нашей встречи, мой визит будет первым или один из первых", - отметил Зеленский.

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал, что говорил Трампу на встрече, которая состоялась в Париже. В частности, он подчеркнул, что их разговор был "продуктивным".

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