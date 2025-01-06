Трамп президент демократической страны, и после окончания его срока полномочий Путин снова придет с войной.

Вопрос войны в Украине является самым актуальным международным вопросом для президента США Дональда Трампа, и он действительно сможет остановить российского лидера Владимира Путина. Однако опасность в том, что после окончания срока полномочий Трампа Путин сможет напасть снова. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

Он подчеркнул, что тема войны в Украине для Трампа очень важна.

"Он мне по телефону говорил что ожидает нашей встречи, мой визит будет первым или один из первых. Я знаю, что у него есть свои вопросы американские, но по международке, мне кажется, наш вопрос один из самых актуальных для президента Трампа", - отметил он.

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Зеленский подчеркнул, что для Украины важно видение Трампа, поскольку "он может остановить Путина, потому что Путин его боится. Факт".

В то же время, отметил Зеленский, - Трамп не пришел к власти навечно:

"Трамп президент демократической страны. и он не приходит на всю жизнь. И он не Путин, и не придет на 25 лет. Он придет на свой срок.... Например, он пришел на 4 года, а на пятый год Путин придет с войной. Трампу будет легче от этого? Что при нем войны не было, а после него Украину уничтожили?".

Зеленский подчеркнул, что Путин "кто угодно - убийца, кто угодно, но не дурак". Он подготовится, учтет свои ошибки, у него будет очень много оружия и очень большая армия.

"И вы думаете, что после такого унижения - 4 года не было войны, он не добил нас - он вернется и будет бороться только с нами? Он уничтожит все вокруг. А если есть риск, что Трамп выйдет из НАТО - Путин уничтожит Европу", - подчеркнул Зеленский.

Другие заявления Зеленского

Ранее Зеленский отмечал, что Украина может начать переговоры с Россией только после встречи с новоизбранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и получения гарантий безопасности.

Вине также заявил, что прибудет на инаугурацию новоизбранного лидера США Дональда Трампа только в случае, если получит приглашение.

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