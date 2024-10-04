Украинской власти нужно объяснить, что важно для польской стороны, подчеркнул глава польского Минобороны.

Если Волынская трагедия не будет обсуждаться в Украине в том ключе, который считает правильным польская власть, то в Польше якобы будут расти антиукраинские настроения.

Такое заявление сделал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время интервью wiadomosci.wp.pl. "Я не меняю своего мнения, хотя вижу, что у президента Дуды (президент Польши Анджей Дуда, - Ред.) оно другое. Украина не войдет в Европейский Союз, не будет моего согласия, если она не решит вопрос Волыни", - заявил он.

Чиновник добавил, что жертвы Волынской трагедии должны быть эксгумированы, необходимо провести поминки. "Вступление в Европейский союз - это действие для развития, для повышения уровня функционирования государства. Для этого должны быть выполнены определенные условия, не только экономические, но и подход к правде, к истории", - подчеркнул собеседник.

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Глава Минобороны Польши также "бросил камень в огород" бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. "История - не для историков, как сказал министр Кулеба, - это худшая формулировка, которую можно использовать", - считает Косиняк-Камыш.

По его словам, украинской стороне нужно объяснить, что важно для польской власти:

"Антиукраинские настроения будут расти, если власть имущие не поставят вопрос о Волыни на обсуждение. Волынь была показана, открыта фактически в последние годы, до этого был заговор молчания".

Собеседник также упрекнул украинцев в том, что они якобы больше не помнят о той большой помощи, которую польская сторона предоставила им в начале полномасштабного вторжения РФ. "…Польша первой помогла военным оборудованием, это была очень большая помощь", - подчеркнул он.

Ранее Анджей Дуда отреагировал на слова Владислава Косиняка-Камыша о том, что "если вопрос Волыни не будет решен между Варшавой и Киевом, то Украине нет места в ЕС". По его мнению, если кто-то говорит, что будет блокировать доступ Украины в Евросоюз, то он тем самым вписывается в политику российского диктатора Владимира Путина.

Важные новости - что нужно знать об отношениях Украины и Польши

Напомним, летом прошлого года польский Сейм (нижняя палата парламента) одобрил постановление по случаю 80-й годовщины Волынской трагедии, которую в Польше называют "Волынской резней".

В документе утверждается, что 11 июля 1943 года на Волыни произошел кульминационный момент "геноцида", который якобы спланировали руководители Организации украинских националистов для уничтожения поляков на юго-восточном пограничье, в частности Люблинщины, Подкарпатья и Полесья. В постановлении есть призыв к "признанию вины".

Новый глава МИД Украины Андрей Сибига в начале ноября 2024 года заявил, что украинская сторона готова обсуждать с польской властью общую историю, в том числе и Волынскую трагедию.

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