Президент отметил, что не хочет создавать точки напряженности между Варшавой и Киевом.

Президент Анджей Дуда Польши отреагировал на слова министра обороны Косиняка-Камыша, который сказал, что "если вопрос Волыни не будет решен между Варшавой и Киевом, то Украине нет места в ЕС".

"Если кто-то говорит, что будет блокировать доступ Украины к ЕС, то он тем самым вписывается в политику Путина. Но я не знаю, является ли это намерением тех, кто сейчас у власти", - заявил Дуда в интервью Polsat News.

Он отметил, что хотел бы знать, что конкретно подразумевают министры или премьер-министры, когда делают такие заявления, добавив:

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"Это сложные вопросы, в том числе те, о которых годами молчали сами украинцы, и которые необходимо учитывать".

Президент отметил, что не хочет создавать точки напряженности между Варшавой и Киевом.

"Я старался действовать так, чтобы не создавать точек напряжения между Варшавой и Киевом (...). Это было непросто, потому что между нами есть сложные вопросы. Но я также говорил об этих вопросах с президентом Зеленским, и лучшим примером этого было присутствие президента в Луцке в годовщину Волынской трагедии. Нахождение согласия с нами по всем сложным вопросам, в том числе историческим, также в интересах Украины. Пожалуйста, помните, что у украинцев много проблем с прошлым времен Второй мировой войны", - сказал президент.

Заявления Косиняка-Камыша

Украина не станет членом Европейского Союза, если не будет решен "Волынский вопрос". Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, Варшава поддерживает Киев "настолько, насколько это возможно", хотя в отношениях между странами "не все идеально из-за нерешенных исторических вопросов".

Министр иностранных дел Польши в 2018-2020 годах Яцек Чапутович резко раскритиковал политику действующего правительства в отношении Украины, назвав ее "политикой гиены".

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