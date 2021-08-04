Экс-судья утверждает, что его якобы подставили.

Бывший киевский судья Николай Чаус, показания которого могут стать основой уголовных дел против экс-чиновников, рассказал в суде о своем вероятном похищении.

Об этом сообщает сайт "Сегодня" со ссылкой на собственные источники. Само заседание проходило в закрытом режиме. В итоге Чауса отправили под домашний арест на два месяца, обязав носить электронный браслет.

По информации источников, Чаус во время заседания сообщил, что перед похищением его угостили жвачкой, якобы содержащей химические вещества. После них Чаус, как утверждает сам, не осознавал своих действий.

"Но добавили, что верить этому нет оснований. А в целом Чаус говорит, что его подставили", - сообщают источники издания.

Исчезновение и возвращение Чауса - детали

31 июля в СБУ заявили, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина, который представился Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников спецслужбы.

Как утверждали в СБУ, Чаус предоставил следователям данные, относительно его похищения и лишения свободы. В связи с этим в отношении Чауса "приняты меры для обеспечения его безопасности".

В то же время ряд СМИ сообщили о том, что Чауса задержали в одном из сел Винницкой области после звонка одного из местных жителей. Правоохранителям Чаус якобы подтвердил свою личность и сообщил, что был похищен неизвестными.

По словам журналиста Юрия Бутусова, впоследствии сотрудники СБУ "отбили Чауса у полиции" и "вывезли в неизвестном направлении".

В свою очередь НАБУ настаивало на передаче им Чауса, обвиняемого в коррупции.

Вечером 3 августа НАБУ задержало Чауса в клинике "Феофания". Спустя сутки суд отправил его под домашний арест на 60 дней.

Дело против Чауса - справка УНИАН

9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

В сентябре того же года Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Однако Чаус бежал из Украины и скрывался в Молдове.

Позже его задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса.

Автор: Юрий Годован