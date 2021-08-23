По словам Шарля Мишеля, необходимо привлекать широкую международную поддержку для непризнания российской аннексии.

По словам президента Европейского Совета Шарля Мишеля, Евросоюз и в дальнейшем будет придерживаться политики непризнания аннексии Крыма Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мишель заявил в Киеве во время выступления на учредительном саммите международной "Крымской платформы" по деоккупации полуострова.

"Я присутствую в Киеве, чтобы подтвердить неизменную позицию Евросоюза: мы не признаем незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Россией. Мы будем продолжать нашу политику непризнания аннексии полуострова, и мы будем дальше выступать против любых нарушений международного права. Такие незаконные действия будут нести угрозу доверию и миру. Мы видим подтверждение этому, которое продолжается с 2014 года", - подчеркнул Мишель.

"Наша цель - сделать так, чтобы незаконная аннексия никогда не стала легитимизированной. Евросоюз также вводит меры, помогающие Украине преодолевать последствия аннексии", - сказал Мишель.

Читайте такжеВ Киеве начался саммит "Крымской платформы": онлайн-трансляцияОн напомнил, что с 2014 года Украине было предоставлено более 16 миллиардов евро.

Президент Европейского Совета подчеркнул, что вопрос Крыма должен занимать высокое видное место в международной повестке дня. По его словам, необходимо привлекать широкую международную поддержку для целостности Украины и непризнания российской аннексии Крыма.

Мишель добавил, что милитаризация Крыма Россией вызывает озабоченность.

"Мы должны противодействовать попыткам России насильственно интегрировать полуостров в свои границы", - подчеркнул он.

По его словам, все деструктивные действия РФ в Крыму надо прекратить.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Виталий Саенко