Заместитель председателя ОП подчеркнул, что Банковая не поднимает языковых вопросов.

В Офисе президента прокомментировали слова пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель и позицию министра внутренних дел Арсена Авакова об "украинском" русском языке.

Об этом шла речь в эфире Радио НВ.

Читайте такжеКремль в очередной раз пригрозил "защитой россиян" на ДонбассеВ комментарии НВ заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко подчеркнул, что Банковая не поднимает языковых вопросов. Слова Мендель он назвал "личным мнением".

"Мы не поднимаем языковой вопрос. Это мнение отдельного пресс-секретаря президента и министра внутренних дел относительно того, что нет монополии на русский язык у одной страны", - высказался Тимошенко.

Что сказала Мендель о русском языке

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в эфире канала "Дом" заявила, что "украинский" русский язык является частью культурного разнообразия Украины.

"Украинский язык, как и идентичность, - это куда большее явление, чем исключительно противостояние России. И в этом наше пока еще неосознанное богатство. А русский, точнее, украинский русский, - это часть культурного разнообразия нашей страны",- отметила пресс-секретарь президента. Также Мендель заявила, что русский язык не является собственностью России.

Языковой омбудсмен, в свою очередь, заявил, что вопрос языка в Украине надо закрыть раз и навсегда.

"У нас есть Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", есть система образования, государственная власть, которая должна способствовать развитию и функционированию украинского языка как государственного. В конце концов, мы имеем внешние угрозы, на которые нужно учитывать", - подытожил Кремень.

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Автор: Яна Ставская