Чиновник заявил, что вопрос языка в Украине надо закрыть раз и навсегда.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень раскритиковал заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель об "украинском русском языке".

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Как сообщает пресс-служба уполномоченного, соответствующий комментарий он дал в эфире телеканала "Прямой". Омбудсмен подчеркнул-согласно статье 10 Конституции Украины, единственным государственным языком в Украине является украинский.

Кремень вспомнил, что три недели назад Владимир Зеленский на форуме "Украина 30" сказал, что в Украине государственным языком является один – украинский, и для него должны быть созданы лучшие условия.

"Если продолжить его слова, то должен имплементироваться и эффективно действовать закон о языке. Итак, до конца года, как это определено стратегией действий правительства на 2021 год, должна появиться государственная программа развития и овладения украинского языка. В то же время имеем сегодня слова пресс-секретаря президента. У меня возникает простой вопрос: мы теперь на кого ориентируемся?"- сказал он.

"Я не разделяю таких заявлений, и считаю их такими, что не имеют никаких перспектив. Статьей 10 Конституции Украины, которой в этом году исполняется 25 лет, определено, что единственным государственным в Украине является украинский", - продолжил Кремень.

Уполномоченный заявил, что вопрос языка в Украине надо закрыть раз и навсегда.

"У нас есть Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", есть система образования, государственная власть, которая должна способствовать развитию и функционированию украинского языка как государственного. В конце концов, мы имеем внешние угрозы, на которые нужно учитывать", - подытожил Кремень.

Что сказала Мендель о русском языке

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в эфире канала "Дом" заявила, что "украинский" русский язык является частью культурного разнообразия Украины.

По ее словам, некоторые политики используют языковой вопрос для организации своих спекуляций и конфликтов.

Она убеждена, что украинский язык должен быть защищен, но "должны быть защищены и граждане".

"Украинский язык, как и идентичность, - это куда большее явление, чем исключительно противостояние России. И в этом наше пока еще неосознанное богатство. А русский, точнее, украинский русский, - это часть культурного разнообразия нашей страны",- отметила пресс-секретарь президента.

Также Мендель заявила, что русский язык не является собственностью России.

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Автор: Дмитрий Захаров