Виктор Янукович сейчас находится в Минске - его готовят к спецоперации, писали украинские СМИ.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отмечает, что у россиян полностью отсутствует понимание украинских реалий, отсюда и слухи о якобы возвращении Януковича в Украину на должность руководителя оккупационной администрации.

"В столь феерической истории с "Януковичем, который в Минске" важны несколько аспектов. Первый и ключевой: любое упоминание фамилии Янукович в качестве какой/то "возможности" в очередной раз показывает нам тотальное незнание РФ реальных настроений в Украине. Полное отсутствие понимания, что это за страна. Никакой объективной аналитики у россиян никогда не было - отсюда столь убийственные решения . Из этого же ряда – пропагандистские рассказы о "массовой встрече российских танков цветами". На самом же деле, никаких, даже единичных "встреч" нет - только ненависть, жесточайшее уничтожение этих самых танков и даже массовые попытки остановить бронетехнику своими телами. Ложно надеялись, что к ним отнесутся по-доброму в стране, которая ненавидит любых захватчиков. Из этого же ряда уверенность российских элит в том, что у нас по улицам маршируют стотысячные армии националистов. Короче, вообще ничего не понимают в Украине", - рассказал Подоляк.

Янукович, как и Медведчук с Мураевым, является полностью отрицательным персонажем, добавил он.

"Второй аспект этой дивной истории состоит в том, что Янукович - это же абсолютный "политический труп". Настолько давний аутсайдер с токсичной репутацией, что упоминание его фамилии звучит даже как-то вызывающе. Определённо спровоцирует только ещё большее сопротивление. Как, кстати, и фамилиии Медведчука с Мураевым. Полностью отрицательные персонажы с минусовой репутацией. Речь идёт даже не про тотальное отсутствие менеджерских навыков и беспремерную глупость указанных персон. А про их полную несовместимость с украинским контекстом", - сказал Подоляк.

Что предшествовало

По данным Украинской правды, осужденный за госизмену экс-президент Виктор Янукович сейчас находится в Минске - его готовят к спецоперации. Как сообщается, по одному из сценариев его попытаются объявить "президентом Украины" там.

Раньше западная пресса со ссылкой на разведку сообщала, что россияне, захватив Украину, попытаются установить свою оккупационную марионеточную власть во главе, согласно некоторым СМИ, с пророссийским политиком Евгением Мураевым, или беглым "регионалом" Олегом Царевым.

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