В Украине Януковича ранее осудили за госизмену.

Осужденный за госизмену экс-президент Виктор Янукович сейчас находится в Минске - его готовят к спецоперации.

Об этом пишет УП со ссылкой на источники в украинской разведке.

Как сообщается, по одному из сценариев его попытаются объявить "президентом Украины" там.

"Полученная информация указывает на возможную подготовку Кремлем какой-либо информационной операции или акции по возвращению в Украину экс-президента Януковича или публикации в ближайшее время обращения от его имени к украинскому народу", - пишет УП.

Как известно, в Украине против Януковича ведется расследование ряда дел, он уже осужден за госизмену к 13 годам лишения свободы.