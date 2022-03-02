Януковича готовят к спецоперации - СМИ / REUTERS
Осужденный за госизмену экс-президент Виктор Янукович сейчас находится в Минске - его готовят к спецоперации.
Об этом пишет УП со ссылкой на источники в украинской разведке.
Как сообщается, по одному из сценариев его попытаются объявить "президентом Украины" там.
"Полученная информация указывает на возможную подготовку Кремлем какой-либо информационной операции или акции по возвращению в Украину экс-президента Януковича или публикации в ближайшее время обращения от его имени к украинскому народу", - пишет УП.
Как известно, в Украине против Януковича ведется расследование ряда дел, он уже осужден за госизмену к 13 годам лишения свободы.