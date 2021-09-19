Выборы депутатов Госдумы РФ VIII созыва проходят 17-19 сентября.

В Посольстве РФ в Киеве и в Генконсульствах России во Львове, Одессе и Харькове открылись избирательные участки для выборов депутатов Госдумы РФ.

Об этом сообщается на сайте Посольства РФ в Украине. Участки открылись в 8 утра 19 сентября.

Выборы депутатов Госдумы РФ VIII созыва проходят 17-19 сентября. Выборы осуществляются согласно смешанной избирательной системе: по партийным спискам (225 депутатов) и одномандатным округам (225 депутатов).

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Независимые наблюдатели и СМИ сообщают о многочисленных нарушениях. В частности - об исчезновениях и "вбросах" бюллетеней.

Кроме того, власти блокируют проект оппозиции "Умное голосование", направленный на снижение результатов партии власти "Единая Россия" и провластных кандидатов.

Автор: Дмитрий Захаров