Почти половина опрошенных украинцев считает, что качества личности Зеленского не соответствуют посту президента.

У трети опрошенных граждан Украины президент Владимир Зеленский вызывает негативные эмоции.

Об этом свидетельствует социологическое исследование Центра Разумкова "Оценка личностных качеств и деятельности Владимира Зеленского на посту президента Украины (июль-август 2021 года)".

Как отмечается в пресс-релизе, оценка гражданами личностных качеств и деятельности президента осуществлялась с помощью вопросов, входящих в социологический тест "Политическое кресло". В структуру этого теста входит эмоциональная оценка респондентами политика, оценка его личностных качеств, профессионального опыта и компетентности, оценка результатов деятельности, а также ожидания от его будущей деятельности. Результаты этого опроса сравниваются с результатами аналогичного исследования, проводившегося Центром Разумкова в начале марта.

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Так, что касается эмоциональной оценки, то 33,7% респондентов заявили, что Зеленский вызывает у них преимущественно негативные эмоции, 19,2% – преимущественно положительные, 28,7% – в равной степени отрицательные и положительные, 13,9% – не вызывает каких-то эмоций.

При этом, если рассчитывать индекс эмоциональных оценок как разницу между долей респондентов, в которых президент вызывает положительные эмоции, и долей тех, у кого он вызывает негативные эмоции, то этот индекс по сравнению с мартом улучшилось из – 20,2 до -14,5.

В то же время, 47,5% респондентов считают, что качества личности (особенности характера, волевые и моральные качества) Зеленского в большей степени не соответствуют должности президента, 17,6% – считают, что соответствуют, 27,5% − что отвечают и не отвечают в равной степени. Соответственно, индекс личностных качеств практически не изменился: -29,0 в марте и -29,9 в июле-августе.

Вместе с тем, давая оценку, владеет ли Зеленский достаточным профессиональным опытом и компетентностью, чтобы быть президентом Украины, по пятибалльной шкале, где самый низкий балл означает "профессиональный опыт и компетентность практически отсутствуют", а самый высокий – что он "обладает значительным профессиональным опытом и компетентностью", 53,9% опрошенных выбирают баллы "1" или "2", соответствующие низким оценкам опыта и компетентности, а 19% − баллы "4" или "5", которые отвечают высоким оценкам опыта и компетентности. Следовательно, индекс опыта и компетентности вырос с -42,4 до -34,9.

42,2% опрошенных оценивают имеющиеся результаты деятельности Зеленского на посту президента Украины преимущественно негативно, 13,9% − в основном положительно, а 39,8% − отмечают, что есть как негативные, так и позитивные результаты. Итак, индекс текущих достижений фактически не изменился: -28,4 в марте против -28,3 в июле-августе.

Относительно ожиданий от дальнейшей деятельности Зеленского на посту президента, то у 39,5% респондентов эти ожидания являются преимущественно негативными, у 18,9% − преимущественно положительными, 32,3% опрошенных считают, что будут как негативные, так и положительные результаты. Учитывая это, индекс ожидаемых достижений мало изменился: соответственно -21,6 и -20,6.

Социологи отметили, что общий индекс оценки Зеленского (высчитан как среднее от вышеприведенных индексов) в соответствии с социологическим тестом "Политическое кресло" изменился с -28,3 до -25,6. То есть оценка гражданами президента по сравнению с мартом несколько улучшилась, хотя, как и раньше, находится в отрицательном диапазоне.

Справка УНИАН. Социологическая служба Центра Разумкова провела исследование с 29 июля по 4 августа. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Автор: Виталий Саенко