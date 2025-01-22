У Порошенко разворовывают деньги, которые украинцы донатят на его фонд, - СМИ

СМИ проанализировали финансовую деятельность украинских и иностранных компаний, принадлежащих Порошенко.

Народный депутат Петр Порошенко использует донаты, которые украинцы сбрасывают на его благотворительный фонд для армии, для собственного обогащения, используя разные схемы. Об этом говорится в расследовании "Закон и бизнес".

СМИ проанализировали финансовую деятельность принадлежащих Порошенко украинских и иностранных компаний и обнаружили, что они увеличивают активы за счет неуплаченных в Украине налогов.

"Легализация активов осуществляется путём приобретения государственных и иностранных ценных бумаг, на которые начисляются соответствующие проценты. В основном Порошенко покупает облигации внутреннего займа – ценные бумаги, которые выпускает государство", - пишет издание.

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СМИ приводят слова экспертов, в частности Валентина Гладких, о том, как работает схема.

"Порошенко овладел этой схемой для формирования собственного имиджа "благотворителя", приобретая ОВГЗ за счет неуплаченных государству налогов. Так его же предприятия исключают из налогооблагаемого дохода суммы, перечисляемые в благотворительные организации Порошенко в качестве благотворительных взносов. В то же время, лично Порошенко и его благотворительный фонд систематически покупают ОВГЗ, за которые впоследствии государство платит проценты", - отмечают СМИ.

По оценкам экспертов, именно за начисленные государством проценты на ОВГЗ в размере примерно 2,5 млрд. грн. были профинансированы благотворительные проекты Порошенко после полномасштабной войны.

При этом фонд Порошенко имеет статус неприбыльной организации, а его финансирование осуществляется за счет приближенных к нему физлиц и связанных субъектов хозяйствования с использованием различных схем минимизации налогообложения.

Однако в январе 2024 года фонд приобрел военные ОВГЗ (срок обращения - 693 дня, с номинальной доходностью 17,8%) на общую сумму 356 млн грн. именно за счет средств благотворительных взносов.

Эта операция была проведена через Международный инвестиционный банк, владельцем которого является Порошенко. И только за расчетно-кассовое обслуживание этой операции банк получил около 1,5 млн. грн. в виде комиссии.

"Следовательно, вместо содействия обороноспособности и мобилизационной готовности страны, Фондом фактически проводится хозяйственная деятельность с целью получения прибыли", - отмечает издание.

А сам Порошенко в прошлом году отразил существенные изменения в своем имущественном состоянии – получение доходов в виде процентов.

По мнению специалистов по уголовному праву, в таких сделках есть все признаки уголовного правонарушения – использование благотворительных пожертвований для получения прибыли – за что предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители расследуют новые детали дела Порошенко относительно госизмены, касающиеся его бизнеса в россии. В частности, в оккупированном Севастополе продолжал работать принадлежавший Порошенко "Севморзавод" в обмен на то, что город признали российским.

Известно, что в период с 2014 по 2017 год уже во время вооруженной агрессии россии на Донбассе и оккупации Крыма Порошенко фактически финансировал российскую армию, платя миллионы рублей в бюджет рф.

Порошенко подозревается не только в ведении бизнеса в россии, но и в торговле с террористами ОРДЛО, поддержке УПЦ МП и Харьковских соглашений, которые позволили Черноморскому флоту рф оставаться в украинском Крыму.

Также известно, что Порошенко служил пономарем в УПЦ МП, а лоббировать получение Томоса и использовать эту идею, по данным экспертов, начал только после того, как социсследования показали преимущества перехода в другой патриархат.

При этом Порошенко был близок к российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву и сотрудничал с ним.