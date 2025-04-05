Подоляк считает, что Зеленский "глубоко внутри войны и понимает, как из неё выходить".

Президент Украины Владимир Зеленский должен идти на свой второй срок. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире телеканала FREEДОМ.

"Он глубоко внутри войны и понимает, как из неё выходить. Моя позиция остаётся неизменной - Зеленский должен идти на второй срок", - сказал он.

По его словам, Зеленский уже доказал свою эффективность во внешней политике и сможет обеспечить консолидацию партнёрской поддержки для восстановления страны после войны.

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"У него есть все шансы на победу", - добавил Подоляк.

Возможность выборов в Украине

30 марта издание The Economist написало, что выборы в Украине могут быть проведены уже в июле, а президент Владимир Зеленский якобы уже созвал совещание по этому вопросу. По данным источников издания, подтверждение этой информации может появиться 5 мая.

Позже у Зеленского прокомментировали информацию СМИ об июльских выборах в Украине. В частности, в Офисе президента заявили, что в статье издания о том, что Зеленский готовится идти на второй срок на президентских выборах в июле, содержится ложная информация.

А председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что не участвовал в таком совещании и заявил, что такого совещания "не было вообще".

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