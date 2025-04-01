Глава парламентской фракции "Слуга народа" Арахамия сказал, что "никакие выборы не готовятся".

В Офисе президента не было совещания о подготовке к проведению выборов, о котором написало издание Economist.

Об этом в комментарии Суспільному сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он отметил, что не участвовал в таком совещании и заявил, что такого совещания "не было вообще".

"Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведется.Парламентскиепартии и группы согласились, что выборы должны пройти через 6 месяцев после снятия военного положения. И в принципе, наша позиция не изменилась", - пояснил Арахамия.

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Материал Economist о выборах в Украине

30 марта издание The Economist написало, что выборы в Украине могут быть проведены уже в июле, а президент Владимир Зеленский якобы уже созвал совещание по этому вопросу. По данным источников издания, подтверждение этой информации может появиться 5 мая.

Вчера у Зеленского прокомментировали информацию СМИ об июльских выборах в Украине. В частности, в Офисе президента заявили, что в статье издания о том, что Владимир Зеленский готовится идти на второй срок на президентских выборах в июле, содержится ложная информация.Несколько источников издания ВВС Украина в правительстве и ОП указали, что материал издания содержит фейковую информацию.

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