В ОП заверили, что совещания о выборах в июле, описанного в статье, у Зеленского не проводили.

В Офисе президента заявили, что в статье издания The Economist о том, что Владимир Зеленский готовится идти на второй срок на президентских выборах в июле, содержится ложная информация.

Несколько источников издания ВВС Украина в правительстве и ОП указали, что материал издания содержит фейковую или манипулятивную информацию.

Там заверили, что совещания о выборах в июле, описанного в статье, у Зеленского не проводили.

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"Прежде всего, не было такого совещания (по поводу проведения выборов в июле. - ред.) и не было такого поручения (команде организовывать выборы. - ред.)", - рассказал источник в команде президента.

Отмечается, что собеседник в правительстве также указал, что сейчас главный вопрос - достижение мира, и говорить, что уже идет подготовка выборов - совсем некорректно.

В свою очередь собеседник в команде Петра Порошенко, о котором пишет издание, согласился, что шансов на окончание войны и быстрые выборы сейчас практически нет.

Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью изданию Украинская правда отмечал, что, согласно действующему законодательству, Верховная Рада должна принять решение о назначении президентских выборов в течение месяца после окончания военного положения.

Статья The Economist о выборах в Украине

Как писало The Economist, Зеленский поручил команде готовиться к выборам после прекращения огня. Источники издания расходятся во мнениях относительно сроков, но большинство утверждает, что президент Украины ориентируется на лето.

Утверждалось, на прошлой неделе Зеленский провел совещание, на котором поручил подготовку голосования после полного прекращения огня. Американская сторона оценивает возможную дату такого события на конец апреля. Первые подтверждения этого могут появиться 5 мая - крайний срок для голосования в Верховной Раде о продлении военного положения.

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