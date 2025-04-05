Также Зеленский выразил разочарование реакцией США на российский удар.

В результате российской атаки по Кривому Рогу погибло 9 детей. Их имена в своем Telegram-канале назвал президент Владимир Зеленский.

"Трехлетний Тимофей, к сожалению, умер сегодня в больнице. Семилетний Радислав. Арина, которой навсегда тоже 7 лет. Девятилетний Герман. Пятнадцатилетний Даниил. Пятнадцатилетний Никита. Пятнадцатилетняя Алина. Константин, которому навсегда 16 лет. Никита - 17 лет. Это дети, которые были убиты ударом российской баллистической ракеты по Кривому Рогу. Было всего несколько минут после запуска из района Таганрога на территории врага", написал Зеленский.

Он добавил, что из-за российского удара также погибло 9 взрослых. Еще 62 человека, из которых 12 - дети, пострадали от ракетной атаки. Сейчас медики делают все возможное, чтобы спасти жизни этих людей, сказал Зеленский.

Видео дня

"Ракета попала прямо по улице - вокруг обычные дома, детская площадка, магазины, ресторан. В дополнение к этой баллистике россияне применили вчера против Кривого Рога ударные дроны - просто во время спасательной операции, во время этого горя для людей. Из-за удара дронами 7 человек были ранены, один человек погиб. Просто не бывает более глубоких цинизма, подлости и ненависти к людям, чем те, которые Россия собой сейчас олицетворяет", - добавил Зеленский.

Президент поблагодарил страны-партнеры, которые отреагировали на российскую атаку. В то же время он отметил, что его "неприятно удивляет" реакция посольства США на эту трагедию.

"Такая сильная страна, такой сильный народ - и такая слабая реакция. Даже слово "российская" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей. Да, война должна завершиться. Но чтобы ее завершить, надо не бояться называть вещи своими именами. Надо не бояться давить на того единственного, кто эту войну продолжает и игнорирует все предложения мира для ее завершения. Надо давить на Россию, которая выбирает убийства детей вместо прекращения огня", - написал Зеленский.

Удар по Кривому Рогу: что известно

4 апреля российские захватчики атаковали Кривой Рог баллистикой. Ракета попала в жилой микрорайон. По словам председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, на месте атаки не было никаких военных объектов, поэтому можно утверждать, что Россия сознательно ударила по гражданским людям.

В российском Минобороны подтвердили атаку. Впрочем, там назвали удар "высокоточной" атакой на место проведения "военного совещания".

По данным журналистов, в ресторане, который был целью российской атаки, проходил форум представителей местной бьюти-индустрии, а также день рождения.

Вас также могут заинтересовать новости: