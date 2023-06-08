Как считает министр, как только Украина будет иметь на вооружении отечественные ракеты дальностью поражения более 300-400 км, тогда западные партнеры предоставят ракеты ATACMS и другие виды вооружения.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что у Украины есть хорошие перспективы производить собственные дальнобойные ракеты с дальностью поражения вражеских объектов на расстоянии более 1 тысячи километров. Об этом Резников сказал во время выступления на мероприятии "Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины".

В частности, у министра спросили, есть ли в Украине возможность возобновить производство дальнобойных ракет.

"У нас с вами официально существует утвержденная ракетная программа. На нее официально уже выделяются из бюджета средства. Исполнителями этой программы являются украинские на 100% производства, индустрия", - сказал Резников.

При этом, он привел успешный пример проекта украинских противокорабельных ракет "Нептун", которыми удалось потопить российский флагманский корабль "Москва".

"У нас с вами очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностью поражения более тысячи километров", - подчеркнул Резников.

Кроме того, министр рассказал, что часто западные партнеры Украины колеблются предоставлять новый вид оружия, потому что у них наблюдается страх относительно очередного уровня обострения ситуации.

"Я очень сильно их убеждал дать нам противорабельные ракеты "Гарпун", которыми надо было защитить наше побережье Одессы и портовые хабы... Когда мы поразили "Нептунами" корабль "Москва" - через неделю было решение предоставить нам "Гарпуны" и сегодня эти ракеты уже служат вместе с "Нептунами". Вы знаете, что освобождение острова Змеиный происходило, в том числе благодаря "Гарпунам". Поэтому, как только наши партнеры будут знать, что наши ракеты, с определенными нашими названиями, летят более чем на 200, 300 и 400 км - я убежден, что появятся ATACMS и остальные", - подчеркнул Резников.

Дальнобойные ракеты для Украины - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 30 мая президент США Джо Байден заявил, что вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS еще рассматривается властями Соединенных Штатов.

На днях экс-руководитель Центрального командования США в 2008-2010 годах и бывший директор ЦРУ, генерал Дэвид Петреус заявил, что Украина способна производить дальнобойное оружие для ударов по территории России и исключение угрозы применения баллистических ракет.