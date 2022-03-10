Глава МИД Украины раскрыл главный нарратив российского коллеги в Турции по противостоянию в нашей стране.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по результатам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сообщил, что Россия планирует продолжить свою агрессию, пока Украина не удовлетворит ее требования, одно из которых - сдаться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время пресс-конференции по результатам переговоров.

По словам Кулебы, главный нарратив Лаврова заключался в следующем: "Они продолжат свою агрессию до тех пор, пока Украина не удовлетворит их требования. И одно из этих требований - сдаться".

Министр подчеркнул, что такой вариант является неприемлемым для Украины.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля ворвались на украинскую территорию. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

10 марта в Турции состоялись переговоры министров иностранных дел Украины, Турции и РФ - Дмитрия Кулебы, Мевлюта Чавушоглу и Сергея Лаврова.

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