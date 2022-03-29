По данным журналистов, Москва оставила условия внеблокового статуса Киева.

РФ больше не требует "денацификации" и "демилитаризации" Украины в ходе переговоров о прекращении огня.

Об этом со ссылкой на источники заявляет издание Financial Times.

По данным журналистов, Москва оставила условия внеблокового статуса Киева и его отказа от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности и членство в ЕС.

В статье также говорится, что завтра в Турции украинская и российская стороны обсудят паузу в военных действиях. Предметом обсуждения также, как предполагают авторы материала, будут документы, где нет и других первоначальных требований РФ — "демилитаризации" и правовой защиты русского языка в Украине.

В то же время авторы статьи приводят и слова высокопоставленного американского чиновника о том, что Владимир Путин идти на компромиссы не готов.

Российский оппозиционный журналист, бывший главред "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов также заявил, что эта информация не соответствует действительности:

"Насколько я знаю, это не так. Причем совсем не так", - отметил он.

Напомним, ранее СМИ обнародовали шесть требований, выдвинутых Россией Украине.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по результатам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сообщил, что Россия планирует продолжить свою агрессию, пока Украина не удовлетворит ее требования, одно из которых - сдаться.

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