Кравчук объяснил, почему Фокина хотят привлечь в ТКГ по Донбассу

По словам Кравчука, Витольд Фокин с 16 лет работал на шахтах Донбасса.

Первый президент Украины, новый глава украинской Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук рассказал, почему к участию в ТКГ хотят привлечь первого премьера Украины Витольда Фокина.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Администрация, Ермак предложили подумать над тем, как взять туда еще одного человека, координатора, который бы мог свести все эти проблемы самого Донбасса – неконтролируемая территория, контролируемая, люди, которые находятся в Украине, на территории других областей, которые вынуждены были выехать, сегодня представляют Украину и в Минском процессе. Они предлагают взять на эту интересную должность Фокина Витольда Павловича, бывшего премьер-министра", - заявил Кравчук.

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По словам политика, Фокин с 16 лет работал на шахтах Донбасса.

"Он там родился, там жил, знает ситуацию. Конечно, такой человек нужен, потому что человек должен знать ситуацию там, философию людей, чего они хотят. А мы же не можем предлагать варианты Донбассу, не зная, чего они хотят, на какие бы мы могли компромиссы пойти, на какие нет", - отметил он.

При этом, по словам Кравчука, никто не знает, что Фокин поэт:

"Он перевел на украинский сказку Пушкина "Руслан и Людмила". Я читал этот перевод, он блестящий, там встречались такие слова, которые я не знал. Это говорит и о высоком духовном уровне человека".

Как сообщал УНИАН, ранее Леонид Кравчук заявил, что участником Трехсторонней контактной группы по Донбассу может стать первый премьер-министр Украины (1990-1992 гг.) Витольд Фокин.

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