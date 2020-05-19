Ермак и Кулеба 2 июня посетят Берлин для консультаций по урегулированию ситуации на Донбассе

В рамках визита предполагается рассмотрение вопросов, которые должны помочь разблокировать работу Трехсторонней контактной группы.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 2 июня планируют осуществить визит в Берлин с целью проведения консультаций по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщил осведомленный источник в дипломатических кругах.

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Во время визита планируется проведение консультаций с советником федерального канцлера по вопросам международных отношений Яном Хекером и министром иностранных дел Гайко Маасом.

На встречах планируется рассмотрение вопросов, которые должны помочь разблокировать работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, в том числе в направлении открытия пунктов пропуска на линии разграничения, согласования очередного режима прекращения огня, а также осуществления последующего обмена удерживаемыми лицами.

Ранее, 16 мая, на сайте Офиса президента сообщили, что Ермак провел встречу с послами стран G7 и главой Представительства Европейского Союза в Украине. На встрече Ермак сообщил, что в ближайшие недели вместе с Кулебой осуществит визит в Берлин, где будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы «нормандского» и «минского» переговорных форматов.