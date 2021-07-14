Семена Семенченко подозревают в создании "частной военной компании" и подготовке терактов.

Суд изменил меру пресечения для бывшего народного депутата Семена Семенченко с содержания под стражей на домашний арест, обязав его носить электронный браслет.

Об этом сообщил сам Семенченко на странице в Facebook.

"Положительное решение! Семенченко изменили меру пресечения - домашний арест. Но это еще не конец. Борьба продолжается", - написал он.

Соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева в среду, 14 июля, удовлетворив таким образом ходатайство защиты экс-нардепа.

Срок действия постановления и возложенных на Семенченко обязательств - до 14 сентября 2021 года включительно.

Среди определенных судом обязательств, в частности: Семенченко должен сдать на хранение в соответствующие органы заграничные паспорта и другие документы, дающие право выезда из Украины; уведомлять следователя об изменении места проживания или работы; не выезжать из Киева без разрешения следователя, являться по требованию следователя, прокурора и суда.

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Дело Семена Семенченко

24 марта в СБУ заявили о прекращении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставок товаров военного назначения из Российской Федерации. Также в СБУ отметили, что деятельность так называемой "частной военной компании" была направлена ​​"на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т. ч. против основ национальной безопасности".

По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.

Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ЧВК" и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксировано "предложение организовать поставки оружия в эти страны".

По этому делу СБУ объявила о подозрениях шести лицам.

Среди организаторов такой деятельности в СБУ назвали народного депутата VIII созыва Семенченко и Евгения Шевченко, известного широкой публике как "внештатный агент НАБУ". Семенченко и Шевченко все обвинения отвергают.

26 марта суд принял решение об аресте Шевченко с залогом в 5 млн грн. 30 марта после внесения залога он вышел из СИЗО.

В тот же день суд до 24 мая отправил Семенченко под стражу без права на внесение залога.

29 марта источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники СБУ задержали еще одного фигуранта дела о создании "ЧВК" - бывшего командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

14 мая стало известно, что СБУ сообщила Семенченко о подозрении по делу об обстреле здания телеканала "112 Украина" в июле 2019 года. В заявлении СБУ сказано, что Семенченко организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

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Авторы: Александр Топчий, Инна Андалицкая