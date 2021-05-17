При этом судебное заседание по делу Семенченко, назначенное на 14:00, судьи решили не переносить.

Заключенный под стражу по подозрению в создании частной военной компании (ЧВК) бывший "комбат" Семен Семенченко ночью 17 мая был экстренно доставлен в кардиореанимацию.

Читайте такжеСеменченко усматривает "белорусский след" в своем уголовном преследованииПри этом судебное заседание по делу Семенченко, назначенное на 14:00, судьи решили не переносить.

Об этом на своей странице в Facebook написала супруга Семенченко Наталья Музыка. Она отметила, что о состоянии супруга ей ничего пока неизвестно, однако к нему уже допустили адвоката.

"Семен не в палате для задержанных, как обычно. Пока больше ничего не знаю", – указано в сообщении.

Дело Семенченко

26 марта Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Семенченко по делу о создании ЧВК. Его отправили под стражу на два месяца без права на внесение залога. Семенченко все обвинения отрицает.

Сразу после заключения под стражу у Семенченко начались проблемы с сердцем и он был госпитализирован. Спустя несколько недель стационарного лечения, его отправили обратно в СИЗО.

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Автор: Ирина Погорелая