Бывший депутат назвал дело про себя провокацией спецслужб России.

Печерский районный суд Киева отправил под стражу до 24 мая без права внесения залога бывшего нардепа и экс-комбата батальона "Донбасс" Семена Семенченко.

Как пишут "Грати", его защита уже заявила о намерении обжаловать такое решение. Прокуроры просили суд отправить Семенченко в СИЗО без права залога, считая, что он может скрываться от следствия.

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Сам экс-нардеп говорил о своей невиновности и просил не арестовывать его.

"Считаю, что это дело - провокация российских спецслужб, которые ввели в заблуждение СБУ", - заявил он в суде.

Ранее сегодня был арестован с правом внесения залога второй фигурант данного производства.

Что известно о деле

24 марта в СБУ заявили о пресечении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставки военных товаров из Российской Федерации.

Также в СБУ утверждают, что деятельность так называемой "частной военной компании" была направлена ​​"на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности".

По данным СБУ, в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.

Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ЧВК" и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксированы "предложения организовать поставки оружия в эти страны".

Среди организаторов такой деятельности были бывший народный депутат VIII созыва Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике как "внештатный агент НАБУ".

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Автор: Юрий Годован