Министр обороны заявляет, что Кремль превращает Крым в мощный военный форпост.

Министр обороны Андрей Таран отмечает, что наращивание военных сил Россией свидетельствует о возможности нападения из оккупированного Крыма.

Читайте такжеРоссия может планировать для Украины повторение "грузинского сценария" - ТаранОб этом Таран сообщил во время онлайн-заседания подкомитета по вопросам безопасности и обороны в Европейском парламенте.

"Мы очень обеспокоены из-за размещения новых российских войск и техники в Крыму", - сказал Таран.

Он заявил, что Россия еще с 2008 года ужесточила свою политику и действия с целью взятия под контроль всего Черноморского региона.

"Агрессивные действия России изменили масштаб угроз и привели к нарушению равновесия сил. Россия год за годом увеличивает количество и масштаб боевых учебных мероприятий вокруг украинских границ. Наша оценка четкая свидетельствует, что наращивание российских сил для теоретически наступательных военных учений может быть использовано для проведения непредсказуемых обостряющих действий, которые будут происходить из оккупированного Крыма", - подчеркнул Таран.

При этом министр обороны сказал, что Кремль превращает оккупированный Крым в мощный военный форпост.

Таран отметил, что Москва уже создала на полуострове серьезное мощное формирование численностью более 32 тыс. войскового персонала, а также имеет очень значительное количество "военно-морских и воздушно-ударных платформ".

Также Таран добавил, что в оккупированном Крыму происходит подготовка инфраструктуры для потенциального хранения ядерного оружия.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская