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Страны G7 предупредили Россию о "серьезных и немедленных" последствиях из-за Украины

Леся Лещенко

12:57, 14.02.22
2 мин. 240
G7 заявила о готовности ввести санкции против РФ за агрессию против Украины / фото ua.depositphotos.com

В "Группе семи" заявляют, что готовы коллективно наложить на Москву экономические и финансовые санкции, которые будут иметь "серьезные и незамедлительные" последствия для российской экономики, если Кремль распорядится о каких-либо агрессивных действиях в отношении Украины.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В совместном заявлении от 14 февраля министры финансов из группы крупных западных экономик заявили, что наращивание российских сил на границах Украины "является поводом для серьезного беспокойства".

"Мы, министры финансов G7, подчеркиваем нашу готовность действовать быстро и решительно для поддержки украинской экономики", – говорится в совместном заявлении.

"Любая дальнейшая военная агрессия России против Украины встретит скорый, скоординированный и решительный ответ... Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь серьезные и немедленные последствия для российской экономики", – отметили в G7.

Угроза полномасштабного вторжения России

Россия сосредоточила у Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному наступлению на Украину уже в феврале.

США совместно с ЕС и Британией работают над разработкой инструментов сдерживания аппетитов Кремля, в частности путем введения экономических санкций. Впрочем, по последним данным прессы, о отключение страны от SWIFT не говорится.

Сейчас ряд стран Европы уже отзывают из Украины сотрудников своих диппредставительств, или перевозят дипломатов из Киева ближе к границе с Польшей.

Из-за отказа страхователей обеспечивать воздушных перевозчиков гарантиями полетов в Украину в связи с "высоким риском боевых действий" некоторые операторы начали отменять рейсы.

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