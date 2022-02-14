Страны G7 предупредили Россию о "серьезных и немедленных" последствиях из-за Украины

Министры финансов из группы крупных западных экономик заявили, что наращивание российских сил на границах Украины "является поводом для серьезного беспокойства".

В "Группе семи" заявляют, что готовы коллективно наложить на Москву экономические и финансовые санкции, которые будут иметь "серьезные и незамедлительные" последствия для российской экономики, если Кремль распорядится о каких-либо агрессивных действиях в отношении Украины.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В совместном заявлении от 14 февраля министры финансов из группы крупных западных экономик заявили, что наращивание российских сил на границах Украины "является поводом для серьезного беспокойства".

"Мы, министры финансов G7, подчеркиваем нашу готовность действовать быстро и решительно для поддержки украинской экономики", – говорится в совместном заявлении.

"Любая дальнейшая военная агрессия России против Украины встретит скорый, скоординированный и решительный ответ... Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь серьезные и немедленные последствия для российской экономики", – отметили в G7.