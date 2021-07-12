Народный депутат Александр Юрченко впервые прокомментировал совершение ДТП во Львове, после чего его заподозрили и употребление наркотиков.
Об этом говорится в сюжете "ТСН.Ранок".
"Два дня страна из меня делает наркомана", - возмущается Юрченко.
Он утверждает, что водитель поврежденного авто якобы угрожал ему и даже ударил девушку, которая с ним была. Видеодоказательства обещает добавить позже и добавляет, что девушка уже написала заявление на водителя.
Вторая сторона конфликта - львовский бизнесмен Всеволод Боровец - тоже хочет писать заявление в полицию. Говорит, что девушку не бил и обвиняет в избиении самого нардепа.
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Юрченко на обвинения в употреблении наркотиков убеждает, что не делал этого никогда в жизни. Результаты теста он называет подделкой по заказу второго участника аварии. Тот это отрицает. Сам депутат пытается доказать свою невиновность с помощью двух негативных тестов на наркотики, которые он сдал через несколько дней после аварии. Эксперты в эффективности таких тестов сомневаются.
"Если пройдет три дня после употребления чего угодно из психотропных наркотиков, нет смысла сдавать те анализы, потому что уже ничего не покажет", - говорит врач.
ДТП с Юрченко во Львове
8 июля нардеп Юрченко попал во Львове в ДТП, как следует из протокола полиции, в состоянии наркотического опьянения. Нардеп задним ходом выезжал с платной парковки в центре города и ударил машину, которая в это время стояла в пробке. После этого депутат на синем Mustang предпринял попытку побега с места ДТП, но не смог этого сделать из-за заблокированности дороги другими автомобилями.
Водитель иномарки, которая получила повреждения после ДТП, начал снимать нардепа на видео, но тот бросился на него с кулаками и вырвал телефон.
Впоследствии председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко призвал внефракционного Юрченко сложить мандат.
10 июля Юрченко после ДТП во Львове без прав поехал в Киев на своем "Мустанге"
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