Сегодня, 8 июля, во Львове народный депутат Александр Юрченко под наркотиками стал виновником ДТП.
Об этом информирует ТСН.
Сообщается, что нардеп задним ходом выезжал с платной парковки в центре города и ударил машину, которая в это время стояла в пробке.
После этого депутат на синем Mustang предпринял попытку побега с места ДТП, но не смог этого сделать из-за заблокированности дороги другими автомобилями.
Водитель иномарки, которая претерпела повреждений, начал снимать нардепа на видео, но тот бросился на него с кулаками и вырвал телефон. Впоследствии прохожие оттеснили Юрченко, а патрульные, которые приехали на вызов, заподозрили его в наркотическом опьянении и повезли на освидетельствование.
Сообщается, что результат теста подтвердил у народного избранника наркотическое опьянение.
Скандальный нардеп Юрченко
17 сентября 2020 года прокурор САП сообщил Юрченко о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей.
Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.
Детективы НАБУ установили, что депутат в завуалированной форме просил предоставить ему через посредника 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту о переработке твердых бытовых отходов, и в дальнейшем - 200 тыс. долларов для подкупа членов комитета за голосование за внесенные им предложения.
Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".
21 сентября Высший антикорсуд выбрал Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 млн 1 тыс. 656 грн. В тот же день вечером депутата взяли под стражу.
25 сентября за Юрченко внесли залог, на него надели электронный браслет, который сняли 4 ноября.
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