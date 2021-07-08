Результат теста подтвердил у народного избранника наркотическое опьянение.

Сегодня, 8 июля, во Львове народный депутат Александр Юрченко под наркотиками стал виновником ДТП.

Об этом информирует ТСН.

Сообщается, что нардеп задним ходом выезжал с платной парковки в центре города и ударил машину, которая в это время стояла в пробке.

После этого депутат на синем Mustang предпринял попытку побега с места ДТП, но не смог этого сделать из-за заблокированности дороги другими автомобилями.

Водитель иномарки, которая претерпела повреждений, начал снимать нардепа на видео, но тот бросился на него с кулаками и вырвал телефон. Впоследствии прохожие оттеснили Юрченко, а патрульные, которые приехали на вызов, заподозрили его в наркотическом опьянении и повезли на освидетельствование.

Сообщается, что результат теста подтвердил у народного избранника наркотическое опьянение.

Скандальный нардеп Юрченко

17 сентября 2020 года прокурор САП сообщил Юрченко о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей.

Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

Детективы НАБУ установили, что депутат в завуалированной форме просил предоставить ему через посредника 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту о переработке твердых бытовых отходов, и в дальнейшем - 200 тыс. долларов для подкупа членов комитета за голосование за внесенные им предложения.

Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

21 сентября Высший антикорсуд выбрал Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 млн 1 тыс. 656 грн. В тот же день вечером депутата взяли под стражу.

25 сентября за Юрченко внесли залог, на него надели электронный браслет, который сняли 4 ноября.

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Автор: Олег Давыгора