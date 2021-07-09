Мужчина убежден, что Юрченко после инцидента написал на него заявление.

Водителя поврежденного авто в результате наезда на Mustang депутата Александра Юрченко вызывают на допрос в полицию.

Об этом пострадавший Всеволод Боровец рассказал ТСН.

Мужчина убежден, что Юрченко после инцидента написал на него заявление.

Правоохранители журналистам не комментируют предположения водителя. Не исключается, что львовянина вызывают на допрос для показаний по делу о ДТП.

Авария в центре Львова с участием Юрченко произошла 8 июля, когда нардеп на своем Muscle car выезжал с платной парковки и врезался в другой автомобиль, который в это время стоял в пробке.

Водитель иномарки, потерпевшей повреждений, начал снимать нардепа на видео, но тот бросился на него с кулаками и вырвал телефон. Впоследствии прохожие оттеснили Юрченко, а приехавшие на вызов патрульные заподозрили его в наркотическом опьянении и повезли на освидетельствование.

Сообщается, что результат теста подтвердил у народного избранника наркотическое опьянение.

Скандальный нардеп Юрченко

17 сентября 2020 года прокурор САП сообщил Юрченко о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей.

Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

Детективы НАБУ установили, что депутат в завуалированной форме просил предоставить ему через посредника 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту о переработке твердых бытовых отходов, и в дальнейшем - 200 тыс. долларов для подкупа членов комитета за голосование за внесенные им предложения.

Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

21 сентября Высший антикорсуд выбрал Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 млн 1 тыс. 656 грн. В тот же день вечером депутата взяли под стражу.

25 сентября за Юрченко внесли залог, на него надели электронный браслет, который сняли 4 ноября.

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Автор: Иван Бойко