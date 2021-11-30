В частности, речь идет о гарантиях безопасности, предусматривающих, что атака на одного члена НАТО должна рассматриваться как атака против всех членов.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг сообщил о гарантии безопасности как преимуществе членства в Альянсе, чего не имеет Украина, поскольку является лишь партнером НАТО, а не страной-членом.

Как гласит стенограмма на сайте НАТО об этом Столтенберг заявил в Риге перед началом двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса.

"Я думаю, мы должны понимать разницу между странами-членами НАТО Латвией и другими Прибалтийскими странами, Польшей, Румынией, и близким партнером, который высоко ценится - Украиной. Мы оказываем поддержку Украине. Мы помогаем странам-членам обеспечивать профессиональную подготовку, наращивать потенциал и оборудование. Для стран-членов НАТО у нас есть гарантии безопасности - статья 5 (пятая статья Вашингтонского договора предусматривает, что атака на одного члена НАТО будет рассматриваться как атака против всех членов - УНИАН), и мы имеем военное присутствие, чтобы устранять любые возможности для военных просчетов относительно нашей способности защищать и оборонять наши страны-члены", - заявил Столтенберг.

Он сказал, что НАТО уже продемонстрировало на протяжении последних лет различные варианты реагирования на предыдущее применение Россией военной силы против Украины, и в частности, применялись жесткие экономические и финансовые санкции, политические санкции.

Также, по его словам, НАТО увеличило присутствие на востоке Европы, в Черном и Балтийском морях, в воздухе, на суше и в море, что стало прямым ответом на российское военное вторжение в Украину и незаконную аннексию Крыма.

Возможная эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что в последнее время Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание в последние недели - после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

Читайте такжеРазведка предупреждает о высокой вероятности российского вторжения в Украину этой зимой - Financial Times

В Министерстве обороны Украины опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границ с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января - начале февраля 2022 года.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и напротив указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября высказал мнение, что эскалация со стороны России на границе или со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виталий Саенко