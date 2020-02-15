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Россия должна захотеть отдать Украине оккупированные территории - Зеленский

15:13, 15 февраля 2020
Политика
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Владимир Зеленский / фото REUTERS

Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая транслируется на сайте мероприятия.

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«Я чувствовал это, честно скажу, этого (прекращения войны на Донбассе - УНИАН) хочет Европа, но нужно, чтобы этого захотела Россия. РФ должна захотеть отдать нам нашу землю», - заявил Зеленский.

По его мнению, территориальную целостность может сохранить только сильная армия, НАТО и ядерное оружие.

«Сейчас мы все понимаем, что, к сожалению, сильная армия или ядерное оружие, или НАТО являются защитой независимости и территориальной целостности той или иной страны. Никакие документы, никакие подписанты, никакие меморандумы не защищают. Это мы вам говорим, как украинцы, на своем примере, поэтому я не верю в какие-либо «бумаги», - добавил глава государства.

Он убежден, что в нынешнем столетии господствует «право сильного».

«И, честно, всем странам такое мое предложение из личного опыта - нельзя верить в любые документы. Никто ничего не гарантирует, к сожалению, хотя мы с вами очень много говорим о международном праве. XXI столетие - право сильного», - подчеркнул Зеленский.

Зеленский посоветовал всем странам не верить в документы, ведь "никто ничего не гарантирует".

Напомним, в день открытия 56 Конференции по вопросам безопасности там распространили план прекращения войны в Украине. Документ, создавали международные организации в сотрудничестве с Россией. Упоминаний о российской агрессии там избегают. Взамен предлагают Украине возобновить сотрудничество с РФ без возвращения Крыма.

МИД Украины осудило план и заявило, что текст не соответствует официальной позиции государства. Организаторы впоследствии признали, что на сайте документ оказался случайно и текст оттуда убрали.

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