Россия должна захотеть отдать Украине оккупированные территории - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что в современном мире только сильная армия, ядерное оружие или членство в НАТО способны гарантировать целостность и безопасность той или иной страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна захотеть отдать Украине оккупированные территории.

Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая транслируется на сайте мероприятия.

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«Я чувствовал это, честно скажу, этого (прекращения войны на Донбассе - УНИАН) хочет Европа, но нужно, чтобы этого захотела Россия. РФ должна захотеть отдать нам нашу землю», - заявил Зеленский.

По его мнению, территориальную целостность может сохранить только сильная армия, НАТО и ядерное оружие.

«Сейчас мы все понимаем, что, к сожалению, сильная армия или ядерное оружие, или НАТО являются защитой независимости и территориальной целостности той или иной страны. Никакие документы, никакие подписанты, никакие меморандумы не защищают. Это мы вам говорим, как украинцы, на своем примере, поэтому я не верю в какие-либо «бумаги», - добавил глава государства.

Он убежден, что в нынешнем столетии господствует «право сильного».

«И, честно, всем странам такое мое предложение из личного опыта - нельзя верить в любые документы. Никто ничего не гарантирует, к сожалению, хотя мы с вами очень много говорим о международном праве. XXI столетие - право сильного», - подчеркнул Зеленский.

Зеленский посоветовал всем странам не верить в документы, ведь "никто ничего не гарантирует".

Напомним, в день открытия 56 Конференции по вопросам безопасности там распространили план прекращения войны в Украине. Документ, создавали международные организации в сотрудничестве с Россией. Упоминаний о российской агрессии там избегают. Взамен предлагают Украине возобновить сотрудничество с РФ без возвращения Крыма.

МИД Украины осудило план и заявило, что текст не соответствует официальной позиции государства. Организаторы впоследствии признали, что на сайте документ оказался случайно и текст оттуда убрали.